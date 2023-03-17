Çin Devlet Başkanı Xi, Moskova'ya gidiyor

Çin, Rusya ile Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna arasında ateşkes yapılması için arabulucu olmayı öneriyor. Rusya'ya diplomatik destek veren Beijing'in bu çabaları Ukrayna'nın destekçisi Batılı ülkeler nezdinde kabul görmüyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Görüşmelerde, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ilişkilerinin ve stratejik işbirliğinin daha fazla geliştirilmesine yönelik konular ele alınacak" ifadeleri yer aldı.

Kremlin açıklamasında "Bir dizi önemli ikili belge imzalanacak" diye ekledi.

Çin ve Rusya, geçen yıl Şubat ayında başlayan Ukrayna işgalinden birkaç hafta önce "sınırsız" ortaklık adı verilen bir anlaşma imzaladı. İki lider son olarak Eylül ayında görüştü.