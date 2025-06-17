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Çin lideri Şi’den İsrail-İran açıklaması: Orta Doğu’da yaşanan ani tırmanıştan endişe duyuyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının ardından Orta Doğu’da yaşanan ani tırmanıştan derin endişe duyduklarını açıkladı. Bu açıklama, çatışmaların başlamasından bu yana Şi’nin konuya dair yaptığı ilk resmi değerlendirme olarak kayda geçti.

Haber Merkezi
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Çin lideri Şi’den İsrail-İran açıklaması: Orta Doğu’da yaşanan ani tırmanıştan endişe duyuyoruz
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Çin devlet haber ajansı Xinhua’ya göre, Kazakistan’da düzenlenen İkinci Çin-Orta Asya Zirvesi için Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşme sırasında konuşan Şi, Çin’in ''Başka ülkelerin egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden her türlü eyleme karşı olduğunu'' vurguladı. Şi, ''Askeri çatışma, sorunları çözmenin bir yolu değildir ve bölgesel gerilimin tırmanması, uluslararası toplumun ortak çıkarına değildir'' dedi.

Çin, İran’ın diplomatik ve ekonomik açıdan en önemli ortaklarından biri konumunda

Şi, tüm taraflara çatışmayı bir an önce yatıştırma çağrısında bulundu ve Çin’in bölgeye barış ve istikrarın yeniden kazandırılması için ''yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu'' ifade etti. Çin, uzun süredir İran’ın diplomatik ve ekonomik açıdan en önemli ortaklarından biri konumunda bulunuyor.

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