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Çin'de de hissedilen şiddetli depremden yeni görüntü: Hemşireler bebekleri yalnız bırakmadı

Çin'in Ruili kentinde iki hemşire, şiddetli deprem sırasında ayakta durmakta güçlük çekmelerine rağmen bebekleri korumaya çalıştı.

Haber Merkezi
İHA
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Çin'de de hissedilen şiddetli depremden yeni görüntü: Hemşireler bebekleri yalnız bırakmadı
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Myanmar'da dün meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler, komşu Çin'de de hissedildi. Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Ruili'de bulunan Jingcheng Hastanesi'ndeki doğum merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hemşirenin şiddetli sarsıntı sırasında ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen bebekleri korumaya çalıştığı görüldü.

Hemşirelerinden biri kucağındaki bebeğe siper olurken, diğeri ise savrulan kuvözdeki bebekleri tuttu.

Deprem anında bebekleri yalnız bırakmayan hemşirelerin çabası, sosyal medyada takdir topladı.

Hemşire Xiong Jielan depremin ardından verdiği röportajda, "Düşünmeye vaktim olmadı. Bu içgüdüsel bir hareketti. Önemli olan bebeği güvende tutmaktı" ifadelerini kullandı.

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