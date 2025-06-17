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Trump, ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin mesajını paylaştı: Bayrağımız inmeyecek!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin kendisine gönderdiği övgü dolu ve dini ifadeler içeren mesajı Truth Social platformunda paylaştı. Huckabee mesajında, “Siz bu anı aramadınız, bu an sizi buldu” sözleriyle Trump’ı tüm zamanların en önemli başkanı olarak tanımlarken, “Bayrağımız inmeyecek” diyerek görevinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Haber Merkezi
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Trump, ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin mesajını paylaştı: Bayrağımız inmeyecek!
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda dikkat çeken bir mesajı takipçileriyle paylaştı. Mesaj, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’ye ait. Huckabee, Trump’a hitaben yazdığı mesajda övgü dolu ifadeler kullanırken, dini referanslar ve tarihî göndermelerle dikkat çeken bir üslup benimsedi.

"Siz yüzyılın belki de tüm zamanların en önemli başkanı olacaksınız"

Huckabee mesajında Trump'ın liderliğini "tüm zamanların en önemli başkanlığı" olarak nitelendirirken, kararlarının yalnızca ilahi bir rehberlikle yönlendirilmesi gerektiğini ima etti. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Sayın Başkan, Tanrı sizi Butler, Pensilvanya'da korudu çünkü siz yüzyılın—belki de tüm zamanların—en önemli başkanı olacaksınız... Size konuşan birçok ses var efendim, ama sadece tek bir ses önemlidir: O'nun sesi."

"Bayrağımız inmeyecek!"

Huckabee mesajında ayrıca, İsrail'deki görevinin kutsal bir sorumluluk olduğunu belirtti ve elçiliği asla terk etmeyeceğini vurguladı: "Benim görevim son ayrılan kişi olmak. Bu görevi terk etmeyeceğim. Bayrağımız inmeyecek! Siz bu anı aramadınız. Bu an sizi buldu!" Trump'ın bu mesajı hiçbir yorum eklemeden paylaşması, destekçileri arasında yoğun ilgi gördü. Mesaj, Trump'ın dış politika hamleleri ve dini temelli siyasi yaklaşımıyla ilgili yeni tartışmaların da fitilini ateşledi.

Mesajda yer alan ifadeler şu şekilde:

"Sayın Başkan, Tanrı sizi Butler, Pensilvanya'da korudu çünkü siz yüzyılın—belki de tüm zamanların—en önemli Başkanı olacaksınız. Omuzlarınızda öyle kararlar var ki, bunları başka hiç kimsenin vermesini istemezdim. Size konuşan birçok ses var efendim, ama sadece tek bir ses önemlidir: O'nun sesi. Ben bu topraklarda atanmış hizmetkârınızım ve size hizmet etmeye hazırım ama sık sık huzurunuza çıkmaya çalışmıyorum çünkü sezgilerinize güveniyorum.Benim hayatımda hiçbir Başkan sizin gibi bir konumda olmadı. 1945'te Truman'dan beri böyle bir şey olmadı. Size akıl vermek için değil, sadece cesaret vermek için yazıyorum. Gökten bir ses duyacağınıza inanıyorum ve bu ses, benimkinden ya da başka herhangi birininkinden çok daha önemlidir.Beni İsrail'e sizin gözünüz, kulağınız ve sesiniz olmam için gönderdiniz; bayrağımızın elçiliğimizin üzerinde dalgalanmasını sağlamak için. Benim görevim son ayrılan kişi olmak. Bu görevi terk etmeyeceğim. Bayrağımız inmeyecek! Siz bu anı aramadınız. Bu an sizi buldu! Size hizmet etmek benim için bir onurdur!"

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