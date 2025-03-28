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Çin'de hissedilen depremde gökdelenden taşan havuz suyu insanları sürükledi (Video)

Myanmar'da meydana gelen ve Çin'in Yunnan eyaletinde de hissedilen depremde bir gökdelenin üst katındaki havuzdan taşan su, sokaktaki yayaları sürükledi.

Haber Merkezi
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Çin'de hissedilen depremde gökdelenden taşan havuz suyu insanları sürükledi (Video)
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Myanmar'da meydana gelen şiddetli depremler, Çin'in Yunnan eyaletinde de hissedildi. Ruili kentindeki bir gökdelenin üst katında bulunan havuzun suyu sarsıntının etkisiyle taştı.

Taşan su, metrelerce yükseklikten sokağa dökülerek yayaları sürükledi.

O anlar kameralara yansırken, ölü ya da yaralı olup olmadığına yönelik açıklama yapılmadı.

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