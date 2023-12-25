Çin’den online oyun adımı

Çin'in yönetimi online oyunlara yönelik tutumunda değişikliğe gidiyor. Geçen hafta atılan sektöre yönelik kısıtlamaları sıkılaştırma adımının 80 milyar dolarlık bir çöküşe yol açmasının ardından Çin yönetiminin tutumunu yumuşattığı değerlendirilirken önetim, bugün 105 yerli oyuna onay verdi.

İzin veriler oyunlar arasında, Pekin'in yeni kuralları nedeniyle zor durumda kalan Çin'in önde gelen iki oyun yayıncısı Tencent Holdings Ltd. ve NetEase Inc. tarafından işletilenler de bulunuyor.

Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kuralları iyileştirmek için şirketler ve oyuncular da dahil olmak üzere paydaşlardan gelen geri bildirimleri dinleyeceğini söyledi.