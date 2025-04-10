Çin'den sosyal medyaya olağanüstü sansür: "yüzde 104" demek yasaklandı

Çin’de sansür yetkilileri, ABD'nin Çarşamba günü yürürlüğe koyduğu yeni gümrük tarifelerine dair kamuoyunda oluşabilecek tepkileri önlemek amacıyla kapsamlı sansür tedbirleri aldı. Trump dönemine ait bu yeni tarifelerin büyüklüğü yüzde 104 sosyal medyada dile getirilmesi halinde sansürlenmeye başladı.

Devlete bağlı platformlar, özellikle Weibo’da ABD karşıtı içerikleri ön plana çıkarırken, tarifelerin oranı gibi hassas bilgiler kullanıcı erişimine kapatıldı. Çin yönetimi, bu adımlarla hem bilgi akışını kontrol altında tutmayı hem de kamuoyunun tepkisini yönlendirmeyi hedefliyor.

Çin hükümeti, Trump vergilerini söylemeyi yasaklıyor

Weibo’da bir gönderinin içine “yüzde 104 vergi oranı” veya “ABD, Çin mallarına yüzde 104 vergi uygulayacak” gibi ifadeler kullanıldığında hata mesajı çıkıyor ve gönderi yayınlanamıyor. Çin hükümeti, Trump vergilerini söylemeyi bu şekilde yasaklıyor.

"Çin’in gücünü vurgulayan etiketler ön plana çıkarıldı"

Buna karşılık, Amerika’yı alaya alan veya Çin’in gücünü vurgulayan etiketler ön plana çıkarıldı. Devlet televizyonu CCTV tarafından başlatılan “ABD ticaret savaşı veriyor ama yumurta dileniyor” ifadesi çokça paylaşıldı.

Aynı sosyal medya platformunda“Çin sorun çıkarmaz ama asla korkmaz” sloganı da destek gördü. Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organı 'Halkın Günlüğü' gazetesinde çıkan köşe yazıları ise benzer bir tonla kaleme alındı.

Yazılarda Çin'in uzun yıllara dayanan ticaret gerilimlerinden ders çıkardığı ve ekonomisini çeşitlendirdiği savunuldu.

Bazı yazılar doğrudan tarifelere değinmese de Çin ekonomisinin direncini öne çıkardı. Halkın Günlüğü’nün birinci sayfasında yer alan bir haberde yeni mezunlara yönelik istihdam planları anlatıldı.

“Çin bu savaşı kazanmak için gerekeni yapar"

Çin’de Trump’ın yüzde 104’lük gümrük tarifesine karşı sansür sürerken, önde gelen Weibo kullanıcıları da devreye girdi. Bazı influencerlar, bu hamlenin ABD’nin zayıfladığını gösterdiğini savundu. 10 milyondan fazla takipçisi olan avukat Pang Jiulin, “Çin bu savaşı kazanmak için gerekeni yapar, kimse sokaklara dökülmez” dedi.

Ekonomik kaygılarını dile getiren kullanıcıların paylaşımları ise algoritma nedeniyle geri planda kaldı. “104” rakamını içeren bazı gönderiler görünür olsa da, genellikle rejim yanlısı ifadeler içerdi.

Singapur Ulusal Üniversitesi’nden Prof. Ja Ian Chong, Çin yönetiminin olası ekonomik etkileri halktan gizlemeye çalıştığını belirtti.