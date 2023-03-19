Çinli bilim insanları doğada kolay çözünebilen cam üretti

Çin Bilimler Akademisine bağlı İşleme Mühendisliği Enstitüsünden bilim insanları, sonuçlarını "Sciences Advances" dergisinde yayımladıkları araştırmada, çevre dostu biyolojik cam buluşunun detaylarını paylaştı.

Biyolojik olarak türetilmiş peptit ve aminoasit bileşenleri, ısıtarak ergime yoluyla bir araya getiren araştırmacılar, ardından aşırı soğuk sıvıda sertleştirerek cam haline getirmeyi başardı.

Araştırmacılar söz konusu yöntemle üretilen camın doğada kolay çözünebilir ve yeniden dönüştürülebilir özellikte olduğuna dikkati çekerek, kimyasal maddelerle üretilen biyolojik çözünürlüğü olmayan cam ürünlerine göre daha sürdürebilir olduğunu belirtti.

Biyomoleküler özellikteki camın biçimlendirilmeye elverişli ve optik niteliklerinin iyi olduğunu ifade eden araştırmacılar, yaygın ticari kullanım kazanması halinde çevre dostu yeni bir teknoloji haline gelebileceğini vurguladı.