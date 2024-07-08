Citi Research senaryosu: Seçimin ardından Fransa'da uzun süreli siyasi istikrarsızlık yaşanabilir

Fransa'daki seçim sonuçları uluslararası yatırım kuruluşlarının raporlarına da yansımaya başladı.

Sağın yükselişini gösteren ilk tur seçimleri ve anketlere karşılık solun seçimden zaferle çıkması ve Le Pen liderliğindeki milliyetçi grubun sandalye sayısında üçüncü sıraya düşmesine ilişkin ilk rapor Citigroup'tan geldi. Citi Research analistlerine göre, Fransa'nın parlamento seçimlerinin ikinci turunun ardından uzun süreli siyasi istikrarsızlık ve donukluk yaşayabilir.

CNBC-e'nin aktardığına göre analistler yayınladıkları araştırma notunda, ikinci turda sol ittifakın çok daha güçlü ve aşırı sağın çok daha zayıf bir performans göstermesiyle, Citi'nin beklediğinden farklı bir parlamento yapısının ortaya çıktığını belirtiler.

Analistlere göre yakın vadede bir hükümet kurulmasına dair çok az görünürlük var ve Fransa'nın politikaları üzerindeki belirsizlik önümüzdeki 14 ay ve muhtemelen sonrasında da devam edecek.

Analistler, bir koalisyon kurulabilse bile, koalisyon bileşenlerinin her birinin potansiyel bir engelleyici azınlık olabileceğini de ifade ettiler.

Fransa'da ikinci tur seçimlerinin ardından aşırı sağ seçmenler protesto için sokaklara dökülmüştü.