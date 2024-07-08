Milyonların gözü Meclis’te: 4 kritik kanun masada

Bu hafta, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) hem Genel Kurul’da hem de komisyonlarda yoğun bir mesai yürütecek. TBMM Adalet Komisyonunda 9’uncu Yargı Paketi, Plan ve Bütçe Komisyonunda ise, tasarruf paketinde yer alan bazı tedbirlerin uygulamaya girmesi için hazırlanan kanun teklifi görüşülecek.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi görüşmelerine başlanacak

Bunun yanında, TBMM Dışişleri Komisyonunda bazı uluslararası anlaşmalar ele alınacak. TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu (ÖMK) teklifi görüşmelerine başlanacak. Teklif ile öğretmenlere yönelik artan şiddetin önüne geçilmesi, Millî Eğitim Akademisinin kurulması, kariyer basamaklarında yazılı sınavın kaldırılması, fenomen öğretmenlere yaptırım getirilmesi öngörülüyor. Siyasi partilerin grup toplantılarının yapılması da bekleniyor.

Yeni vergi paketinin bu hafta meclise sunulması bekleniyor

Ayrıca, Asgari Kurumlar Vergisi ve Asgari Gelir Vergisi uygulamasını içeren yeni vergi paketinin de tamamlanarak, bu hafta Meclis’e sunulması öngörülüyor. Başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırlıkların tamamlanması durumunda AK Parti grup yöneticilerinin bu konuyla ilgili muhalefet partilerini de ziyaret edebileceği belirtiliyor. Teklifin üzerindeki çalışmaların tamamlanması durumunda, bu hafta Meclis Başkanlığına sunulabileceği ifade ediliyor.