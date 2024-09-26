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Coca-Cola iki ürününü raftan kaldırıyor

Coca-Cola, ‘Spiced’ ve ‘Spiced Zero Sugar’ ürünlerinin piyasaya sürüldükten yalnızca yedi ay sonra üretimini durdurma kararı aldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Coca-Cola iki ürününü raftan kaldırıyor
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ABD merkezli içecek markası Coca-Cola, ‘Spiced’ ve ‘Spiced Zero Sugar’ ürünleri ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Firma, ürünlerin piyasaya sürüldükten yedi ay sonra üretimlerini durdurmaya karar verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Tüketicilerimizin beğenilerini sürekli olarak gözden geçiriyor ve ürün yelpazemizi buna göre ayarlıyoruz” denildi.

Neden kaldırıldığına dair bir açıklama yapılmadı

Bu tatlar, ABD ve Kanada raflarında 19 Şubat’ta yerini almıştı ve Coca-Cola’nın Kuzey Amerika portföyüne üç yıl sonra yaptığı ilk kalıcı eklemeydi. Coca-Cola, bu ürünlerin neden kaldırıldığına dair kesin bir açıklama yapmadı ancak bunun hızla piyasaya sürülmesiyle ilgili olabileceği tahmin ediliyor.

Coca-Cola Kuzey Amerika Pazarlama Şefi Shakir Moin, şubat ayında yaptığı açıklamada, bu ürünün yalnızca yedi hafta içinde geliştirildiğini belirtmişti. Oysa yeni bir içecek geliştirme süreci genellikle bir yıl sürüyor. Ayrıca, tüketicilerin bu tada beklenen ilgiyi göstermemiş olması da olası bir neden olarak görülüyor.

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