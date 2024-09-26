  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediliyor
Takip Et

İzmir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediliyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediliyor
Takip Et

İzmir'de Kemalpaşa'nın kırsal Yenikurudere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

Alevlere ilk müdahale 12 dakika içinde yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, sarp arazideki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Vatandaş dövize yöneldi: Döviz mevduatı 2 milyar dolar arttıVatandaş dövize yöneldi: Döviz mevduatı 2 milyar dolar arttıDolar

 

Kedi köpek mamasında ihracat hedefi 140 milyon dolarKedi köpek mamasında ihracat hedefi 140 milyon dolarŞehirler

 

Gündem
Dün göreve başlayacaktı ama gitmedi! Türkiye güzeli İdil Bilgen'in önünde 2 seçenek var
Dün göreve başlayacaktı ama gitmedi! Türkiye güzeli İdil Bilgen'in önünde 2 seçenek var
Terra Santa Manastırı Beyoğlu Belediyesi’nden alındı! CHP’lilerden karara tepki yağıyor
Terra Santa Manastırı Beyoğlu Belediyesi’nden alındı
Aracında kaçak ürünler yakalanan CHP'li Ediz Ün hakkında sıcak gelişme
Aracında kaçak ürünler yakalanan CHP'li Ediz Ün hakkında sıcak gelişme
ABD, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmeye karşı çıkıyor
ABD, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmeye karşı çıkıyor
FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 15 şüpheli itirafçı oldu
FETÖ soruşturmasında 15 şüpheli itirafçı oldu
Narin Güran soruşturmasında delillerin karartılmasına yol açan üç kritik hata
Narin Güran soruşturmasında delillerin karartılmasına yol açan üç kritik hata