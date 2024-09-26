Kedi köpek mamasında ihracat hedefi 140 milyon dolar

İZMİR / EKONOMİ

Kedi-köpek maması ihracatının %60’ının Ege Bölgesi’nden yapıldığına dikkat çeken Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, “Evcil hayvan mamaları, ağırlıklı tahıl hammaddeleri içeren bir ürün olarak birliğimizin faaliyet alanında yer alıyor. Petfood sektörü, Türkiye için yükselen bir değer haline geldi. Sektörün son yıllarda gösterdiği büyük atılımı gururla izliyoruz. Dünya genelinde ihracat hacmi olarak 2023’te yaklaşık 25 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan evcil hayvan mamaları sektörü, ülkemizde daha da hızlı bir ivme yakaladı. Sektörün Türkiye’de 2014 yılında 4,5 milyon dolar olan ihracatı, 2023’te 27 kat artarak 122 milyon dolara ulaştı. 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 100 ülkeye 102 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yıl sonunda bu rakamın 140 milyon dolara çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Sektörün 2023’te ihracatını % 38 artırdığını vurgulayan Öztürk, “122 milyon dolarlık ihracatın 74 milyon dolarlık kısmı Ege İhracatçı Birlikleri üzerinden yapıldı. Bölgemizdeki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. İleride çok daha büyük rakamlara ulaşabileceğimiz bir potansiyel görüyoruz. Petfood sektörünün bu gelişimini desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Üye firmalarımızla sürekli temas halindeyiz, sektörün karşılaştığı zorluklara çözüm üretmek ve her anlamda firmalarımızın yanında olmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Petfood ihracatçısı firmaları bir araya getirerek, Ticaret Bakanlığı destekli bir UR-GE Projesi başlatmak istediklerini belirten Başkan Öztürk sözlerini şöyle noktaladı: “Bu proje kapsamında, %75 devlet destekli eğitim, danışmanlık, alım heyetleri, fuar katılımı ve tanıtım gibi imkanlar sunarak, firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz” dedi.