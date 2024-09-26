Şahinbey Belediyesi’nden çiftçilere 1 milyar TL’lik destek

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Çiftçilere buğday, arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, verdiği destekleri artırarak sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın içerisinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak tarımın her geçen gün ön plana çıktığını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu anlamda tarımı destekleyecek projeleri geliştirmeye özen gösterdiklerini vurguladı.

Hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanıyor

Çiftçinin hem ürettiğini hem de kazandığını anlatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şöyle devam etti: "Eskiden köyden şehre göç vardı, şu anda şehirden köye bir göç var. Bunun sonucunda tersine göç sağlandı. Çünkü çiftçimiz üretiyor, kazanıyor. Şu ana kadar bizim verdiğimiz destek yaklaşık 1 milyar 500 milyon liraya yaklaştı. Yapılan fide desteğiyle çiftçimiz bundan 20-30 kat para kazanıyor, 41.551.320 adet fide dağıtımı gerçekleştirdik. Verilen desteklerle çiftçimiz, ülkemiz kazanıyor. Biz de bu durumdan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Şahinbey Belediyesi Şahinbey İlçesi’ndeki çiftçilere bu zamana kadar 18.506.400 kg Buğday, Arpa, Mercimek Tohumu, 8.000 kg Yonca, İtalyan Çimi, 57.000 kg Silajlık Mısır Dağıtımı, 19.059.600 kg Gübre, 765.000 kg (46 Köy) Mera Gübrelenmesi, 44.587.950 kg Hayvan Süt Yemi Desteği, 750.000 adet Zeytin Fidanı, 150.000 adet Fıstık Fidanı, 15.000 adet Asma Fidanı ve 41.551.320 adet Sebze ve Meyve Fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Yapılan bu desteklerle Şahinbey İlçesi’nde ekili alan miktarı 4 kat arttı.

Ekili alan miktarı 4 kat arttı

Tarımı kentte daha ön plana çıkarma gayretinde olduklarını, bu kapsamda yaptıkları çalışmaların da olumlu sonuçları beraberinde getirdiğini dile getiren Tahmazoğlu, "Amacımız; çiftçilerimizin her alanda ekmesi, biçmesi ve üretmesine katkı sağlamak. Önceden 80 bin dekar olan ekili alan, şuan 300 bin dekara çıktı. Yani 4 katı kadar bir artış var. Ekilmeyen hiç bir alan kalmadı. Böylelikle çiftçilerimiz daha çok kazanıyorlar." dedi.