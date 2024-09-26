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Adapazarı-Serdivan hattı raylı sistem projesi 16 Ekim'de ihaleye çıkacak

Sakarya ulaşımı için milat sayılacak raylı sistem projesinin ilk etabı başlıyor.

Haber Merkezi
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Adapazarı-Serdivan hattı raylı sistem projesi 16 Ekim'de ihaleye çıkacak
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı-Serdivan Hattı’nın güzergah ve uygulama projelerinin yapımının Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından onaylandığını ve şehir ulaşımında yeni bir dönemi başlatacak proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 16 Ekim Çarşamba günü ihaleye çıkacağını söyledi.

Sakarya'daki ulaşım alt yapısına güç katacak raylı sistem projesinin şehrin merkezinde kolay ve hızlı ulaşım dönemini başlatacağını belirten Alemdar, Adapazarı-Serdivan güzergâhının Sakaryaspor Stadyumu, Demokrasi Meydanı, Kudüs Caddesi, Çark Caddesi, Medeniyet Bulvarı ve Üniversite Caddesi'nde 15 istasyonu kapsayacağını ve 12 kilometrelik hatta sahip olacağını ifade etti.

Alemdar, şehrin ulaşım geleceğine iz bırakacak projenin en önemli aşamalarından birinin kaydedildiğini belirterek ulaşım alt yapısına güç katacak projenin Sakarya'nın merkezine hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sunacağını ve trafik yoğunluğunu da büyük ölçüde azaltacağını ifade etti.

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