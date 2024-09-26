ADASO Başkanı Kıvanç: Sanayide yeşil ve dijital dönüşüm artık zorunluluk

ADANA / EKONOMİ

ADASO’nun ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, KOSGEB ve TÜBİTAK-TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) iş birliğinde düzenlenen toplantıda ‘Sanayide Yeşil ve Dijital Dönüşüm Destek Programları’ tanıtıldı.

Sanayiciler ve iş dünyası temsilcilerine hitap eden ADASO Başkanı Kıvanç, Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasının önemine dikkat çekti. Kıvanç, ihracatın büyük bölümünün Avrupa'ya yapıldığını vurgulayarak, “Süreç artık sadece bir tercih değil, zorunluluk haline geliyor. Şirketlerimizin dönüşüme ayak uydurması, küresel rekabet gücünü koruması açısından kritik öneme sahip. Adana Sanayi Odası olarak üreci yakından takip ediyoruz, firmalarımızı adapte etmeye çalışıyoruz” dedi.

Başar: Büyük fırsat sunuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar ise yeşil ve dijital dönüşümün Türkiye'nin küresel rekabet avantajı kazanabilmesi için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Başar, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tüm dünya ile birlikte sanayimizin geleceğini şekillendirecek iki temel dönüşüm var; yeşil ve dijital dönüşüm. Yeşil dönüşüm, sadece çevreye duyarlı bir üretim modeli değil, aynı zamanda dünyaya karşı sorumluluğumuzun da bir yansımasıdır. Karbon salınımını azaltmak, kaynakları daha verimli kullanmak ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmek, bu dönüşümün temel hedefleri arasında yer alıyor. Avrupa Birliği’nin başlattığı sınırda karbon düzenleme mekanizması ile birlikte değişime uyum sağlamak artık sadece bir zorunluluk değil, rekabet avantajı elde etmek için bir fırsat haline geldi. Türkiye, bu fırsatı değerlendirerek küresel arenada daha güçlü konum elde edebilir. Dijitalleşme ise artık geleceğin değil, bugünün gerekliliğidir. Üretim süreçlerinde yapay zeka, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi teknolojilerin entegrasyonu, verimlilik ve hızda çığır açacaktır.”

Destek programları tanıtıldı

Toplantıda söz alan KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci, KOBİ’lerin yeşil ve dijital dönüşüme ayak uydurmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. Kendirci, sadece makine ekipman yenilenmesi değil, KOBİ’lerin tüm üretim süreçlerini ve iş yapış biçimlerini bu dönüşüm çerçevesinde yeniden yapılandırması gerektiğini belirtti.

TÜBİTAK – TEYDEB Başkan Yardımcısı Alp Eren Yurtseven de şirketlerin adaptasyon sürecinin önemine değindi ve bu konuda verdikleri destekleri anlattı.

Toplantıda daha sonra "Yeşil Sanayi Destek Programı", "KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı", "Yeşil Dönüşüm Destek Programı", "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi", "1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı 2024-02" ve "1833 - SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı" gibi destek programları tanıtıldı.