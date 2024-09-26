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Mersin’de siftah yapamayan binlerce esnaf kepenk kapattı

Esnafların zorlu koşullarda hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirten Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (Mersin ESOB) Başkanı Veysel Sarı, kentte son dönemde 10 binden fazla esnafın kepenk kapattığını bildirdi. Sarı, ekonominin bel kemiği olan esnaflık sisteminin canlandırılması için iş birliği çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
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Mersin’de siftah yapamayan binlerce esnaf kepenk kapattı
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ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin’de ‘Geleneksel 31. Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Töreni’ düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, milletvekilleri ve protokol üyeleri başta olmak üzere çok sayıda kişinin katıldığı törende, ‘İlin Kalfası ve İlin Çırağı’na ödül verildi.

Esnaf-sanatkâr teşkilatının sadece ticaret yapan bir meskenin sahibi olmadığını vurgulayan Mersin ESOB Başkanı Veysel Sarı, büyük sanayicilerin ve ticaret ustalarının geçmişte başarılı bir esnaflık hikâyesi yazarak bugüne geldiklerini vurguladı. Günümüzde esnafların zorlu şartlar altında hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çeken Sarı, “Son yılda 10 binin üzerinde esnafımız Mersin’de kepenk kapattı. SGK primlerini ödemekte zorlanan, işyeri kirasını zamanında ödeyemeyen, siftah dahi yapamayan esnaflarımız var. Esnaf ve sanatkârlarımızı yaşatıp büyütmek için başta cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese büyük sorumluluk düşüyor. Sorunları çözmek için bütün oda başkanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ulusal ve uluslararası projelerle esnaf-sanatkârlarımıza ve çalışana destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

İş gücüne pozitif katkı

Bir taraftan kayıt dışılıkla mücadele ederken, diğer yandan istihdama yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Veysel Sarı, “Yaklaşık 500 kişinin çalışma izinlerine, işyeri kayıtlarına ve personel desteklerine katkıda bulunduk. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, son 1 yılda bin 150 kişiye mesleki eğitim ve kişisel gelişim kursları düzenledik. 15-45 yaş arası hemşerilerimizden yaklaşık 120 kişiyi aktif işgücüne kazandırdık” ifadesini kullandı.

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