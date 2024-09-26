Kantec, Hollanda’da temsilcilik açacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Kantec Kurucu Genel Müdürü Kaan Akdoğan, Hollanda temsilciliğinin, şirketin Avrupa genelindeki müşterilerine daha hızlı ve etkili hizmet sunmasını sağlayacağını belirterek, bu adımın, Avrupa pazarındaki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

“Avrupa’daki müşterilerimizin ihtiyaçlarına anında yanıt verebilmek, bizim için büyük bir öncelik.” diyen Akdoğan, “Hollanda’da açacağımız bu yeni temsilcilik, lojistik ve satış sonrası destek süreçlerimizi hızlandıracak ve müşterilerimizle olan bağımızı daha da güçlendirecektir.” dedi.

Şirketin Marka ve Pazarlama Müdürü Hakan Çetinbaş ise, Hollanda’ya açacakları yeni temsilcilik ile Avrupa’daki mevcut ve potansiyel müşterilere daha yakın olmayı hedeflediklerini vurguladı.

“Aynı zamanda bölge pazarının dinamiklerine daha hızlı uyum sağlayacağımızı düşünüyorum” diyen Çetinbaş, Hollanda temsilciliği ile Avrupa pazarındaki rekabet gücünü artırmayı ve müşterilere sundukları çözümlerin etkinliğini daha da yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Küresel büyüme stratejisine önemli bir katkı sağlaması beklenen Hollanda ofisi ile Kantec, Avrupa’daki operasyonlarını bu yeni merkezden yürüterek, müşterilerine en yüksek kalitede hizmet sunmaya devam edecek.