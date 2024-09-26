Selçuk Yöntem'den Tamer Karadağlı'ya dikkat çeken gönderme: 'Yazıklar olsun...'

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, geçen gün kurum sanatçılarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama 'Ben oyuncuyum', 'Ben tiyatrocuyum' demesi doğru gelmiyor. 'Çalışmayacaksanız istifa edin’ diyorum… Birçok arkadaşımıza 'Gidin dizi-filmlerde oynayın, para kazanın, görünür olun, isminiz marka değeri taşısın’ diyorum. Bunu destekliyorum, herkese de izin veriyorum. Ama sözleşmelerinde 'asli görevinizi aksatmamak' kaydıyla."

"Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale Devre bitti. Sayıları çok fazla değildi. Çalışmak isteyen çok fazla oyuncu var. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum."

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı bu sözlerin eleştirildiği bir sosyal medya paylaşımına "Açık hava tiyatroları, belediye salonları bedava. Oyna, 40 kişi gelsin, sonra istatistiğe 4 bin kişi yaz…" mesajıyla destek verdi.

Suç duyurusunda bulundu

Alacacı bu paylaşımının ardından DT Genel Müdürlüğü'ne çağrılarak telefonunun alındığı ve üç saat boyunca bir odada alıkonulduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Alacacı, Tamer Karadağlı, danışmanı Görkem Ali Kaya ve özel kalem müdürü Ali Ceyhan'dan şikayetçi oldu.

Sanatçı, üç isme 'hürriyeti tehdit, görevi kötüye kullanma ve haberleşmenin engellenmesi' suçlarından soruşturma başlatılarak dava açılmasını istedi.

Suç duyurusu dilekçesine göre olup bitenler şöyle:

"Alacacı, özel kalem müdürü olduğu belirtilen Ali Ceyhan tarafından kuruma görüşmeye çağrıldı. Görüşmeye giden Alacacı'nın telefonu Ceyhan tarafından alındı."

"Alacacı, daha sonra Karadağlı'nın danışmanlığını yaptığı öğrenilen Görkem Ali Kaya tarafından üç saat boyunca bir odada alıkonularak sorguya çekildi. Kaya, burada Alacacı'yı yaptığı paylaşımın suç teşkil ettiğini ve başının resmi makamlarla derde gireceğini söyledi."

"Kaya, Alacacı'dan Karadağlı'dan özür dilemesini de istedi. Kaya, Alacacı'ya yönelik olarak 'Ben sizi kazanmaya çalışıyorum' gibi ifadeler de kullandı. Paylaşımının arkasında olduğunu söyleyen Alacacı özür dilemedi."

Müfettiş görevlendirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, DT'nin talebiyle bir başmüfettiş ve müfettiş yardımcısı görevlendirdi.

Tamer Karadağlı tepkilerin odağındayken, bir dönem Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularından olan Selçuk Yöntem Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile geçmişten bugüne değişen yapıyı eleştirdi.

Selçuk Yöntem paylaşımında, "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü; Muhsin Ertuğrul, Cüneyt Gökçer, Ergin Orbey, Turgut Özakman, Raik Alnıaçık, Bozkurt Kuruç, Yücel Erten, Tamer Levent, Lemi Bilgin... Sanatı ve sanatçılarını daha iyiye teşvik eden bir kurum nereden nereye geldi. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.