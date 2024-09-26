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Ünlü manken Deniz Akkaya'nın acı günü: Babası hayatını kaybetti

Ünlü manken Deniz Akkaya'nın, kaptan olduğu bilinen babası Muzaffer Akkaya hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi
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Ünlü manken Deniz Akkaya'nın acı günü: Babası hayatını kaybetti
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve DB Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü gibi görevlerde de bulunan, denizcilik sektörünün önemli isimlerinden, YDO 1969 Güverte mezunu Kaptan Muzaffer Akkaya hayatını kaybetti.

Akkaya’nın cenazesinin 27 Eylül 2024 Cuma günü, öğle namazının ardından Karacaahmet Şakirin Camisinden son yolculuğuna uğurlanacak.

Deniz Akkaya 11 Mayıs 2019 tarihinde de annesi Dinemis Akkaya'yı kaybetmişti.

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