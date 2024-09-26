Tire OSB’nin 2024 ihracat hedefi 500 milyon dolar

İZMİR / EKONOMİ

Tire Organize Sanayi Bölgesi(TOSBİ), kuruluşunun 30. yıl dönümünü düzenlediği törenle kutladı. TOSBİ’nin 30 yılda Ege’nin en önemli üretim üslerinden biri haline geldiğini ifade eden Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkan Yardımcısı ve TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, bu yıl sonunda bölgedeki firmaların 500 milyon dolarlık ihracata imza atacaklarını belirtti.

TOSBİ’de gerçekleşen törene Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, kurulduğu dönemin Tire Kaymakamı ve TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcısı olan Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile sanayiciler katıldı.

Metin Akdaş, bölgenin temellerinin 1994’te 4,1 milyon metrekarelik bir alanda hiçbir kredi desteği alınmadan atıldığını hatırlatarak, “Bugün 91 fabrikamızda 7 bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. 13 farklı ülkeden 17 yabancı yatırımcıyı bölgeye çekmeyi başaran TOSBİ, 2023’te 350 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Ancak hedefler bununla sınırlı değil; 2024 yılında 500 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Bu başarı sadece geçmiş yatırımların değil, TOSBİ’nin geleceğe yönelik vizyonunun bir göstergesi” dedi.

2025 yılı itibarıyla Dünya Bankası destekli projelerle atık suyun geri kazanımı ve arıtma tesislerinin modernizasyonunun sağlanacağını, bölgede bir kreş yapılacağını ve sanayi için nitelikli iş gücü yetiştirecek bir meslek lisesi inşa edileceğini müjdeleyen Akdaş, “TOSBİ’nin sera gazı emisyonlarını kontrol altına almak amacıyla Kurumsal Karbon Ayak İzi Takibi çalışmalarına başladık. Bu çalışmalarla 2019 yılında karbon ayak izini 689 ton CO2/yıl seviyesine düşürmeyi başardık. TOSBİ’nin İzmir’in ilk yeşil OSB sertifikasına sahip bölgesi olma hedefiyle ilerlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

TOSBİ yeni sanayi alanlarıyla büyüyecek

Metin Akdaş, bölgedeki sanayi parsellerinin tamamen tahsis edildiğini ve boş alan kalmadığını belirterek, yeni genişleme alanları için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişareler sonucunda 530 bin metrekarelik yeni bir alanın sanayicilere tahsis edileceğini belirten Akdaş, aynı zamanda yine ayrıca 750 bin metrekarelik mera alanı ile bölgenin toplamda 1 milyon 470 bin metrekarelik genişleme projesinin sürdüğünü açıkladı.

TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler de, sanayicilerin katkılarıyla TOSBİ’nin, Yeşil Tire’ye yakışan bir yeşil OSB haline geldiğini belirterek, bölgeyi bugünkü başarılı konumuna sanayiciler ve bölge çalışanlarının taşıdığını vurguladı.

Ortak akıl ve dayanışmanın başarısı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, TOSBİ’nin 30 yıl önce başladığı yolculukta ortak akıl ve dayanışma ile başarıya ulaştığını vurguladı. İzmir’in sanayi alanındaki gelişiminin en büyük nedeninin organize sanayi bölgelerinin alt yapılarının tamamlanmış olması olduğunu belirten Yorgancılar, TOSBİ’nin bu başarı hikayesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.