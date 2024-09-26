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Bakan Şimşek: Rezerv yeterliliğimiz eşik seviyeyi aştı

Bakan Şimşek,"Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı" şeklinde belirtirken; "Programımız sayesinde azalan cari açık ve artan rezervler risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Rezerv yeterliliğimiz eşik seviyeyi aştı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv verilerini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Swap hariç net rezervler ise geçen yılın Mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi" şeklinde değerlendiren Şimşek, rezerv yeterliliğinin uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştığını kaydetti.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

Swap hariç net rezervler ise geçen yılın Mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi.

Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı.

Programımız sayesinde azalan cari açık ve artan rezervler risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor."

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