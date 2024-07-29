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Çok sayıda yolcu rahatsızlandı: Uçak, 'biyolojik tehlike' nedeniyle acil iniş yaptı

Houston George Bush Kıtalararası Havalimanı'ndan Boston'a giden United Airlines'a ait yolcu uçağı, "biyolojik tehlike" nedeniyle Washington DC'ye iniş yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Çok sayıda yolcu rahatsızlandı: Uçak, 'biyolojik tehlike' nedeniyle acil iniş yaptı
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ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines'a ait yolcu uçağı, "biyolojik tehlike" nedeniyle Washington'daki Dulles Havalimanı'na iniş yaptı.

New York Post'un haberine göre, Houston George Bush Kıtalararası Havalimanı'ndan Boston'a giden UA2477 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında, çok sayıda yolcunun rahatsızlanıp kusmaya başlaması üzerine " biyolojik bir tehlikenin" söz konusu olduğu tespit edildi.

Uçak, Washington'daki Dulles Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı.

Uçaktaki 155 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı aktarılırken United Airlines, uçağın Dulles Havalimanı'nda "kapsamlı bir temizlikten" geçeceğini bildirdi.

 

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