  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. DSÖ, İsrail'in Lübnan'daki saldırısını kınadı
Takip Et

DSÖ, İsrail'in Lübnan'daki saldırısını kınadı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek bölgesindeki sivil savunma merkezine düzenlediği saldırıyı kınayarak sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların durması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DSÖ, İsrail'in Lübnan'daki saldırısını kınadı
Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'te bir sivil savunma merkezine düzenlediği ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

"Saldırıyı kınıyoruz"

Ghebreyesus, saldırıya ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

"Baalbek bölgesindeki Duris kasabasında bulunan Lübnan Sivil Savunma Merkezi'ne yapılan ve en az 12 sağlık görevlisinin öldürüldüğü saldırıyı kınıyoruz. Merkez büyük hasar gördü." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların, çatışmalarda yeni normal haline geldiğini ve bunun her yerde durması gerektiğini belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan ve saldırının kınandığı açıklamada, "Uluslararası toplum, kontrolsüz şiddet kullanarak insani değerleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan bu vahim ihlallere son vermekle yükümlüdür." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 407 gündür sürüyor! Can kaybı 43 bin 799'a yükseldiİsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 407 gündür sürüyor! Can kaybı 43 bin 799'a yükseldiDünya
İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırıları düzenlediİsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırıları düzenlediDünya

 

Dünya
NYT'nin binasına giren Filistin destekçisi protestocular gözaltına alındı
NYT'nin binasına giren Filistin destekçisi protestocular gözaltına alındı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 407 gündür sürüyor! Can kaybı 43 bin 799'a yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 407 gündür sürüyor! Can kaybı 43 bin 799'a yükseldi
Rusya'nın devi Gazprom, sevkiyatını askıya almaya hazırlanıyor
Rusya'nın devi Gazprom, sevkiyatını askıya almaya hazırlanıyor
Elon Musk DOGE’ye personel alacak: Haftada 80 saat çalışacak yüksek IQ'lu eleman arıyor
Elon Musk DOGE’ye personel alacak: Yüksek IQ'lu eleman aranıyor
Trump: Karoline Leavitt Beyaz Saray Sözcüsü olacak
Trump: Karoline Leavitt Beyaz Saray Sözcüsü olacak
Fransız işçiler ülke genelinde sokağa inecek!
Fransız işçiler ülke genelinde sokağa inecek!