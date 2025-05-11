Rusya Devlet Başkanı Putin: 3. kez ateşkes ilan ettik

Dünya Kremlin’e kilitlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın ateşkes talebiyle ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"3. kez ateşkes ilan ettik"

Kremli'nde düzenlenen basın toplantısından Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları:

"3. kez ateşkes ilan ettiğimizi memnuniyetle duyuruyorum.

"Erdoğan ile görüşeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve kendisine Türkiye'de görüşme yapmak niyetinde olduğumuzu söyledim. Türkiye ile barış için çalıştık. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim.

"Karar Ukrayna'dadır"

Bu uzun vadeli ateşkes için önemli bir adım olacaktır. Bizim teklifimiz masadadır. Rusya herhangi bir ön koşul olmaksızın görüşmelere hazır. Şu anda karar Ukrayna'dadır.

"İstanbul'da müzakerelere başlamak istiyoruz"

Ukrayna kabul ederse 15 Mayıs'ta İstanbul'da müzakerelere başlamak istiyoruz. Tabi onlar kişisel çıkarlarını değil halklarının çıkarını dünüyorlarsa yeniden görüşmeleri başlatmalarını önerdik. Bu krizin barışçıl bir şekilde sonlandırılması için ortaklarımız çaba gösterecektir.

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