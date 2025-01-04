Dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşında öldü! Guinness rekorlar kitabına girmişti
Dünyanın en yaşlı insanı Tomiko Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti. Itooka, 2024’te "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" ünvanını almıştı.
Geçen yıl "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" ünvanını elde eden Tomiko Itooka'nın 116 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
Guinness rekorlar kitabına girmişti
Kyodo News'un haberine göre, Japonya'nın Hyogo eyaleti yetkilileri, 2024'te Guinness rekorlar kitabına "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" olarak adını yazdıran Tomiko'ya ilişkin açıklama yaptı.
İkinci Dünya Savaşı'da 32 yaşındaydı
Yetkililer, 116 yaşındaki Tomiko'nun kaldığı huzurevinde hayata gözlerini yumduğunu bildirdi.
İmparator Meiji döneminde doğan Tomiko, Japonya, İkinci Dünya Savaşı'na katıldığında 32 yaşındaydı.
Dünyanın en yaşlı insanı ünvanını almıştı
Tomiko, söz konusu ünvanı, 117 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın yaşamını yitirmesinden sonra Eylül 2024'te elde etmişti.