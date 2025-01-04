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Google Gazetecilik Kolektifi'ne yaklaşık 70 milyon dolar ödedi

Google'ın, Kanada'nın "Çevrim İçi Haberler Yasası" kapsamında Kanada Gazetecilik Kolektifi'ne (CJC) yaklaşık 70 milyon dolar ödeme yaptığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Google Gazetecilik Kolektifi'ne yaklaşık 70 milyon dolar ödedi
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CBC'nin haberine göre, Google, "Çevrim İçi Haberler Yasası" kapsamında Kanada hükümetiyle yapılan anlaşma uyarınca, CJC'ye yaklaşık 70 milyon dolar (100 milyon Kanada doları) ödeme yaptığını açıkladı.

Medya kuruluşları arasında paylaştırılacak

Google'ın yaptığı ödeme, ülkedeki medya kuruluşları arasında paylaştırılacak.

Kanada'da yasalaşan "Bill C-18" sayılı Çevrim İçi Haberler Yasası, Meta ve Google gibi şirketlerin haber içeriklerini platformlarında kullanmaları karşılığında Kanadalı medya kuruluşlarına ücret ödemelerini gerektiriyor.

 Facebook ve Instagram'daki haber erişimini sonlandırma kararı alınmıştı

Meta bu yasadan muaf olabilmek için, Haziran 2023'te, Kanadalıların Facebook ve Instagram'daki haberlere erişiminin sonlandırılacağını duyurmuştu.

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