Ege'de kâbus: Yattan havai fişek atıldı, dünyaca ünlü ada kül oldu
Ege'deki dünyaca ünlü İdra (Hydra) Adası'nda bir yattan atılan havai fişek nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangında bazı köyler boşaltıldı, adadaki askeri birlikler alarma geçti.
Ege Denizi’ndeki dünyaca ünlü turistik İdra (Hydra) Adası'nda dün gece demirli bulunan bir yattan atılan havai fişek ormanlık alanda yangın çıkardı.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre yangına önce yatta eğlenen kişilerin müdahale ettiği ancak başarılı olamadığı ve Aggios Nikolaos bölgesindeki alevlerin rüzgarın etkisi ile hızla büyüdüğü belirtildi.
Orman küle döndü, köyler ve oteller tahliye edildi, askeri birlikler alarma geçti
Adanın Bisti bölgesinde tek kalan çam ormanı tamamen küle dönerken sabaha kadar süren ve halen devam eden yangında bazı köyler ve oteller tahliye edildi. Adadaki askeri birlik alarma geçirildi.
Turistik adada kâbus yaşatan yangının kontrol altına alınabilmesi için denizden, karadan ve havadan müdahalenin devam ettiği, Atina ve yakın adalardan sivil savunma ve ek itfaiye ekiplerinin gönderildiği belirtildi.