Ekonomist Harry Dent: 2008 finansal krizinden daha büyük bir çöküş yolda

Dent'e göre, 2008'deki ekonomik krizden daha büyük bir borsa çöküşü yolda.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Fox News Digital'e konuşan Ekonomist, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetinin müsebbibi olduğunu belirttiği "yapay teşviklerin" kaçınılmaz çöküşü geciktirdiğini iddia etti ve önümüzdeki Aralık ayında yaşanacağını söylediği krizin "hayatımızın çöküşü olacağını" ifade etti.

"Balonun" henüz patlamadığını ve bunun 1925-1929 yıllarında yaşanan Büyük Buhran'dan daha kötü bir şekilde sonuçlanacağını söyleyen Dent, "Buhran'ın arkasında herhangi bir yapay teşvik yoktu. Yani daha önce hiç yaşanmamış yeni bir durumla karşı karşıyayız." dedi ve ekledi, "Bu politika uzun vadede ekonomiyi düzeltebilir ama içerisinde bulunduğumuz mevcut durumun vahametini balon patladıktan sonra anlayacağız."

Euronews'in haberine göre teşviklerin 14 yıldır devam ettiğini, beş ila altı yıl sürmesi beklenen gidişatın sübvansiyondan ötürü geciktiğini söyleyen ekonomist, 2008-2009 yıllarındaki ekonomik çöküşten daha büyüğünün yaşanacağını söyledi.

Diğer taraftan ABD hisseleri Mayıs ayını kazançla kapattı. Dünyanın teknoloji borsası olarak görülen Nasdaq'ta yüzde 6,9'luk artış görülürken S&P 500 yüzde 4,8, Dow Jones ise yüzde 2,3 oranında yükseldi.

Yine iki hafta kadar önce teknoloji devi Nvidia'nın 10'a 1 hisse bölünmesine gittiği ve üç gün içerisinde rekor tazelediği biliniyor.

Ekonomist Dent, "harika bir şirket" olarak adlandırdığı ve Nasdaq'ın kahramanı olarak gördüğü Nvidia'nın, %98 oranında düşeceğini ileri sürdü. Dent, "Size şunu söyleyebilirim ki, tarihte sonu kötü bitmeyen tek bir balon olmadı ve bu hepsinden çok daha büyük bir balon" ifadelerini kullandı.

Ekonomide yapılacak düzenlemelerin "çöküş" öngörüsünün tarihinde etkili olacağını düşünen ekonomist, piyasanın 2025'in başında veya ortasında dibi göreceğini düşünüyor.