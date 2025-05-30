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Elon Musk görevden ayrıldığını duyurmuştu, Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına getirdiği Elon Musk ile yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurarak, "Bu onun son günü olacak, ama aslında değil. Çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Elon Musk görevden ayrıldığını duyurmuştu, Trump'tan ilk açıklama
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ABD’li milyarder Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevinden ayrıldığını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yapan Trump, yarın saat 13:30'da Musk ile birlikte Oval Ofis'te bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurarak, "Bu onun son günü olacak, ama aslında değil. Çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek. Elon harika biri" ifadelerini kullandı.

Musk görevinden ayrıldığını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına getirdiği Elon Musk sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Musk, "Özel Hükümet Görevlisi olarak belirlenen görev sürem sona ererken, israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump’a teşekkür etmek istiyorum. DOGE misyonu hükümet genelinde bir yaşam tarzı haline geldikçe daha da güçlenecek" ifadelerini kullanmıştı.

Trump yönetimine katılmıştı

ABD federal bütçesindeki harcamaları 2 trilyon dolardan 1 trilyon dolara, daha sonra da 150 milyar dolara düşürme sözüyle Ocak ayında Trump yönetimine katılan Musk'ın, departmanları yeniden şekillendirme çabalarına karşı çıkan bazı üst düzey Trump yönetimi yetkilileriyle ters düştüğü kamuoyuna yansımıştı. Musk, ayrıca Trump’a verdiği destek nedeniyle bazı kesimler tarafından protesto edilmişti.

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