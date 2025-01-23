Elon Musk’a sayısal protesto! Zamana yayılacak şekilde imaj oluşturuldu

ANKARA

Nasıl yapıldığı tam açıklanmamakla birlikte, TESLA’nın Berlin tesislerinin duvarına projeksiyonla Musk’un tartışma yaratan selamının görüntüsü ile birlikte Faşist Diktatör Adolf Hitler’in selamlamasını anımsatacak şekilde “Heil TESLA” yazısı yansıtıldı.

Nazi selamına benzetilmişti

ABD seçimlerinde Donald Trump’a her yönden destek veren Elon Musk 20 Ocak günü Washington’da bir salonda Trump’ın başkanlığa başlamasını kutlamak üzere yapılan toplantıda konuşma yapmış ve sonunda avucunu sol göğsüne vurup ileriye uzatmıştı. Görüntü, Nazi selamına benzer bir hal alınca hızla yaygınlaşmıştı.

TESLA hareketin anlamını açıkladı

TESLA, hareketin “kalbim sizinle” anlamı taşıdığını, bu amaçla yapıldığını Nazi selamı yorumlarının aşırı olduğunu açıkladı ancak sosyal medya dahil çok sayıda habere konu olmayı sürdürdü.

Hitler'i selamını yansıtan “Heil TESLA” yazısı yansıtıldı

Bu kez, Elon Musk’un Berlin’de TESLA tesisleri üzerindeki görüntüsü, yıllara yayılacak şekilde protesto amaçlı ancak imajı zamana kazınacak şekilde etki edebilecek bir eylemle yapılması dikkat çekti.