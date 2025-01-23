  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Elon Musk’a sayısal protesto! Zamana yayılacak şekilde imaj oluşturuldu
Takip Et

Elon Musk’a sayısal protesto! Zamana yayılacak şekilde imaj oluşturuldu

Elon Musk, tartışmalı el hareketi-selamı sonrasında Berlin’de TESLA binası kullanılarak “sayısal protesto” edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Elon Musk’a sayısal protesto! Zamana yayılacak şekilde imaj oluşturuldu
Takip Et

ANKARA

Nasıl yapıldığı tam açıklanmamakla birlikte, TESLA’nın Berlin tesislerinin duvarına projeksiyonla Musk’un tartışma yaratan selamının görüntüsü ile birlikte Faşist Diktatör Adolf Hitler’in selamlamasını anımsatacak şekilde “Heil TESLA” yazısı yansıtıldı.

Nazi selamına benzetilmişti

ABD seçimlerinde Donald Trump’a her yönden destek veren Elon Musk 20 Ocak günü Washington’da bir salonda Trump’ın başkanlığa başlamasını kutlamak üzere yapılan toplantıda konuşma yapmış ve sonunda avucunu sol göğsüne vurup ileriye uzatmıştı. Görüntü, Nazi selamına benzer bir hal alınca hızla yaygınlaşmıştı.

 TESLA hareketin anlamını açıkladı

TESLA, hareketin “kalbim sizinle” anlamı taşıdığını, bu amaçla yapıldığını Nazi selamı yorumlarının aşırı olduğunu açıkladı ancak sosyal medya dahil çok sayıda habere konu olmayı sürdürdü.

Hitler'i selamını yansıtan “Heil TESLA” yazısı yansıtıldı

Bu kez, Elon Musk’un Berlin’de TESLA tesisleri üzerindeki görüntüsü, yıllara yayılacak şekilde protesto amaçlı ancak imajı zamana kazınacak şekilde etki edebilecek bir eylemle yapılması dikkat çekti.

Tesla piyasa değeriyle liderlik koltuğuna oturdu! Listede 2 Türk otomobil üreticisi de varTesla piyasa değeriyle liderlik koltuğuna oturdu! Listede 2 Türk otomobil üreticisi de varKüresel Ekonomi
Musk, Trump'ın yapay zeka anlaşmasını sorguladıMusk, Trump'ın yapay zeka anlaşmasını sorguladıKüresel Ekonomi
Dünya
2 bin yıllık antik Yunan heykeli çöp poşetinde terk edilmiş halde bulundu
2 bin yıllık antik Yunan heykeli çöp poşetinde terk edilmiş halde bulundu
İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 58 günde 633 kez ihlal etti
İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 58 günde 633 kez ihlal etti
Biden’ın ayrılırken Trump'a bıraktığı mektubun içeriği ortaya çıktı
Biden’ın ayrılırken Trump'a bıraktığı mektubun içeriği ortaya çıktı
Zamanlaması dikkat çekti! ABD'li medya devleri CNN ve NBC, yüzlerce çalışanın işine son verecek
Zamanlaması dikkat çekti! ABD'li medya devleri CNN ve NBC, yüzlerce çalışanın işine son verecek
Güney Kore’den ABD’ye 1 milyon dolarlık yangın yardımı
Güney Kore’den ABD’ye 1 milyon dolarlık yangın yardımı
Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'i, Trump döneminde zorlu bir dış politika sınavı bekliyor
Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'i, Trump döneminde zorlu bir dış politika sınavı bekliyor