Elon Musk'ın Donald Trump kampanyasına bağış yapacağı iddia edildi

Ünlü girişimci Elon Musk, Trump'ı destekliyor. Musk’ın Trump’ın seçim kampanyasına ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapacağı iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) haberine göre, dünyanın en zengin insanlarından Musk'ın, Trump kampanyasına yapacağı bağışlara temmuzda başlayacağı ileri sürüldü.

Kasım 2024’te yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin resmi adayı olan Trump'ı destekleyen Musk'ın, Trump’ın kampanyasını yöneten America PAC'e yapacağı bağış henüz görülmedi.

America PAC’in 15 Temmuz tarihinde açıkladığı ve 8 milyon doların üzerinde görünen bağış listesinde Musk’ın adı yer almadı.

Musk ise sahibi olduğu X platformunda WSJ haberine şaka yollu bir paylaşımla cevap verirken, paylaşım, haberi yalanlama olarak yorumlandı.

America PAC grubunun destekçileri arasında Palantir Technologies'in kurucu ortağı Joe Lonsdale, yatırımcı Winklevoss kardeşler, ABD'nin eski Kanada Büyükelçisi Kelly Craft ve eşi Alliance Resource Partners CEO’su Joe Craft bulunuyor.

Musk, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, suikast girişimine maruz kalan Trump’a desteğini açıkça belirtiyor. Başkan yardımcısı adayı olarak seçilen Vance’ı da doğru bir seçim olarak nitelediğini söyleyen bir paylaşım yapmıştı.

Vermont Senatörü sosyalist Bernie Sanders ise Musk'ın bağış haberi üzerinden, başkanlık yarışının finanse edilebilmesine karşı çıktı.

Sanders, seçimlerde başkanlık kampanyalarının özel sektör ve zenginler tarafından fonlanmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek şunlar söyledi:

"Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Trump'ın kampanyasına ayda 45 milyon dolar bağışlıyor. Eğer demokrasi ABD'de hayatta kalacaksa, seçimlerin kamu tarafından finanse edilmesi gerekiyor. Sadece milyarderleri değil herkesi temsil eden bir hükümete ihtiyacımız var."

Elon Musk, the world’s richest person, is donating $45 million a month to the Trump campaign.



If democracy is to survive in the US, we need to overturn Citizens United and move to public funding of elections.



We need a government that represents all, not just billionaires.