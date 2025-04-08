Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altına geriledi

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Tesla hisselerindeki düşüşün devam etmesiyle Musk, Pazartesi günü 4,4 milyar dolar kaybetti ve toplam serveti 297.8 milyar dolara indi.

Bu, geçen hafta Perşembe ve Cuma günleri yaşadığı toplam 31 milyar dolarlık kaybın ardından geldi. Musk’ın 2025 yılı başından bu yana kaybı ise 134,7 milyar doları buldu.

Musk, Bloomberg’in dünyanın en zengin 500 kişisini sıraladığı listede Pazartesi günü en çok kaybeden altıncı isim oldu. Endeks genelinde ise bir günde toplam 271 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Bu, endeksin tarihindeki en kötü üçüncü gün olarak kaydedildi.