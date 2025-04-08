Doğum yardımı başvuruları nasıl yapılacak, destek miktarları ne kadar?

Ailelerin uzun süredir beklediği doğum yardımı desteği, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte Türkiye’de doğan her çocuk için devlet desteği sağlanacak. Bu uygulama, ekonomik destek arayan aileler için önemli bir sosyal politika adımı olarak değerlendiriliyor.

Her çocuk i̇çin farklı destek miktarları

Yeni sisteme göre:

- İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL ödeme yapılacak.

- İkinci çocuk için aylık 1.500 TL, toplamda 60 ay süresince ödeme gerçekleştirilecek.

- Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL destek sağlanacak.

Bu ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden hiçbir ön şart aranmaksızın annelerin hesaplarına yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uygulamayı şu sözlerle açıkladı:

“Yeni doğacak ilk çocuk için 5 bin liralık tek seferlik yardım, ikinci çocuk için 60 ay boyunca 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise her ay 5 bin TL nakdi destek sağlayacağız. Yardımlar hiçbir şart aranmaksızın doğrudan annelerimizin hesabına yatırılacak.”

Doğum yardımı başvuruları nasıl yapılacak?

Doğum yardımı başvuru süreci şu şekilde işleyecek:

- Doğum sonrası çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)'ne kaydı yapılacak.

- “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurularak başvuru şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacak.

- Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından alınacak.

- Kamu çalışanları, başvurularını kendi kurumlarına yapacak.

- Yurt dışındaki vatandaşlar, başvurularını konsolosluklar ve büyükelçilikler üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru şartları nelerdir?

Başvuru yapılabilmesi için:

Çocuğun nüfus kaydının tamamlanmış olması, “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi”nin eksiksiz şekilde doldurulması, belirtilen kurumlara iletilmesi gerekmektedir.

Başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

Demografik yapıya stratejik destek

Yeni teşvik sistemi, Türkiye'nin demografik sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla atılmış sosyal politika adımlarından biri olarak görülüyor. Uygulama ile hem doğum oranlarının artırılması, hem de aile yapısının desteklenmesi hedefleniyor.