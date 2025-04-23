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Elon Musk'tan dikkat çeken karar: DOGE’ye ayırdığı zamanı azaltıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu milyarder iş insanı Elon Musk, DOGE'ye ayırdığı zamanın "büyük ölçüde" azalacağını söyledi.

Haber Merkezi
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Elon Musk'tan dikkat çeken karar: DOGE’ye ayırdığı zamanı azaltıyor
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Axios'un haberine göre Musk, Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Tesla'nın finansal görüşmelerinde, sorumlusu olduğu DOGE'ye ilişkin konuştu.

DOGE'ye ayırdığı zamanı azaltacak

Mayıstan itibaren DOGE'ye ayırdığı zamanın "büyük ölçüde" azalacağını belirten Musk, Trump istediği ve hükümete faydalı olduğu sürece haftada bir ya da iki gününü hükümet meselelerine ayırmaya devam edeceğini kaydetti.

Musk, "Durdurduğumuz israf ve dolandırıcılığın geri gelmemesini sağlamak için Başkan'ın görev süresinin geri kalanında da bunu yapmaya devam etmem gerekecek." ifadesini kullandı.

 Elon Musk'tan Tesla açıklaması

Tesla'nın birkaç "sorunla" karşılaştığını da kabul eden Musk, şirketin geleceğinin hala parlak olduğu değerlendirmesinde bulundu.  

Musk'ın söz konusu ifadeleri, Tesla hisselerinin, yıl başından bu yana değer kaybetmesinin ardından geldi.

Tesla hisseleri yıl başından bu yana düştü

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasının ardından Tesla'nın yakaladığı popülarite, şirketin sahibi Musk'ın siyasi eylemleri nedeniyle azalmıştı.

Trump'ın seçim zaferinin ardından elde ettiği kazanımların çoğunu kaybeden Tesla hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 41 değer kaybetmişti.

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmişti.

Musk'ın siyasi hamleleri, Tesla'yı protestoların hedefi yapmıştı 

Tesla, Trump yönetiminde aktif rol alan Musk'ın siyasi eylemleri nedeniyle protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

Seçim kampanyası sırasında Trump'a destek olan Musk, Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle DOGE'nin sorumlusu olmuştu.

Musk'ın sorumlu olduğu DOGE'nin maliyetleri düşürmeye yönelik attığı adımlar ve binlerce federal çalışanın işine son vermesi tartışma konusu olmuştu.

ABD'nin farklı bölgelerinde, Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar olmuştu.

Trump da kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla Tesla araç satın almıştı.

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