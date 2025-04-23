ABD'li Yargıç, Trump yönetiminin VOA'yı kapatma kararını durdurdu

ABD mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın devlet bütçesiyle finanse edilen VOA’yı kapatma girişimini süresiz olarak engelledi. Bölge Yargıcı Royce Lamberth, kararı “hukuka aykırı” niteledi.

Lamberth ayrıca, davalar devam ederken zorunlu izne çıkarılan USAGM çalışanlarına yeniden istihdam sağlanması ve istihdamda azaltma yapılmaması talimatı verdi.

Yaklaşık bin 300'den fazla VOA çalışanı, Başkan Donald Trump'ın kararıyla zorunlu izne ayrılmış ve gazeteciler "Trump karşıtı" olmakla itham edilmişti.

ABD'li yargıç, Trump yönetiminin "gereksiz" gördüğü haber kuruluşunun yayınlarına son verilmesinin devletin "yurt dışındaki çıkarlarını baltaladığını" belirtti.

Kararda, Trump yönetimi nedeniyle "VOA'nın 80 yıllık tarihinde ilk kez haber yayınlayamadığı" da belirtildi.

Trump'tan VOA'nın bütçe ve personelini azaltma kararı

ABD Başkanı Trump, başta VOA olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi kararı vermişti.

Kararda, VOA, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'ye ev sahipliği yapan ABD Küresel Medya Ajansının fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi yönünde talimatlar yer almıştı.

Buna göre, ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtilmişti.

Ardından VOA'da çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı ifade edilmişti.

VOA çalışanları 22 Mart'ta, kurumla ilgili alınan söz konusu kararların "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle Trump yönetimine dava açtıklarını duyurmuştu.