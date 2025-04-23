Trump'tan Powell açıklaması: Görevden alacak mı?

Son günlerde ABD piyasalarında yoğun tartışmalara ve dalgalanmalara sebep olan "Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alır mı?" sorusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarıyla yanıt buldu.

Başkan Trump, Powell'ın görevine son verilmesi gibi bir niyeti olmadığını açıkça ifade etti. Başkan, faiz oranlarının düşürülmesi konusunda ise daha proaktif bir yaklaşım beklediğini dile getirdi.

Trump "Powell'ı görevden alma niyetim yok. Ancak faizleri düşürme konusunda daha aktif olmasını isterim. Powell bunu yapmazsa da bu bir felaket değil." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, özellikle faiz oranları konusunda Fed'in gelecekteki adımlarına yönelik belirsizlikten dolayı tedirgin olan yatırımcılar için önemli bir mesaj niteliği taşıdı.

Trump, bir yandan Powell'a olan desteğini koruduğunu vurgularken, diğer yandan para politikasında daha gevşek bir tutum sergilenmesi yönündeki beklentisini yineledi.

Trump'ın açıklamaları yalnızca para politikasına ilişkin değildi. Başkan, ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret savaşlarıyla ilgili de önemli bir değerlendirmede bulundu. Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinin önemli ölçüde azaltılacağını söyledi.