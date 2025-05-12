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Hamas: ABD ile anlaşmaya vardık, Türkiye'ye teşekkür ediyoruz

Hamas, ABD ile görüştüğünü, ABD-İsrail vatandaşı Edan Alexander’ın serbest bırakılacağını açıkladı. Hamas ayrıca arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve Türkiye’ye teşekkür etti

Haber Merkezi
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Hamas: ABD ile anlaşmaya vardık, Türkiye'ye teşekkür ediyoruz
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Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin girişimiyle Hamas'ın son günlerde ABD yönetimiyle görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, ABD-İsrail çifte vatandaşı Gazze Şeridi'ndeki asker esir Edan Alexander'ın serbest bırakılacağını belirterek, Alexander'ın serbest bırakılmasının, "Ateşkesin sağlanması, Gazze'ye geçişlerin açılması, insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri" olacağı aktarıldı.

Hamas açıklamasında, "Yoğun müzakerelere başlayarak ciddi çabayla savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması, karşılıklı rızayla esir takasının yapılması ve Gazze'nin idaresinin bağımsız, profesyonel bir yapıya bırakılması için" hazır olduğunu vurguladı.

"Türkiye'ye teşekkür ederiz"

Hamas, derhal ateşkes müzakerelerine başlamaya ve savaşı sona erdirmeye hazır olduğunu belirtti. Hamas, ayrıca Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ederek geçmiş dönemde siyasi ve insani çabaların desteklenmesinde oynadıkları rolü takdir etti.

İsrail'den açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "ABD, Hamas'ın Edan Alexander'ı Amerikalılara bir jest olarak, herhangi bir bedel veya şart olmadan serbest bırakma niyetini bildirdi" denildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in politikasının ateş altında müzakerelerin sürdürülmesi olduğu belirtildi. 

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