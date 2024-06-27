Emtia devi, “gıda savaşları” uyarısında bulundu

Dünyanın önde gelen tarımsal emtia şirketlerinden Olam Agri'nin CEO'su Sunny Verghese, korumacı politikaların neden olduğu gıda enflasyonunun, dünya genelinde gıda kaynaklı sorunları daha da ağırlaştıracağını söyledi.

Financial Times’ta yer alan habere göre Verghese, jeopolitik gerilimler ve iklim değişikliğinin yol açtığı arz açığının ülkeleri anlaşmazlığa düşürdüğünü ve dünyanın hızla “gıda savaşlarına” doğru gittiğini savundu. Özellikle COVID-19 pandemisi sonrasında uygulamaya konulan korumacı önlemlerin “abartılı bir arz-talep dengesizliği yarattığına” işaret eden Sunny

Verghese, yurtiçi gıda stoklarını desteklemek isteyen hükümetlerin uyguladığı ticaret engellerinin, gıda enfl asyonunu artırdığı uyarısında bulundu. “Petrol için pek çok savaş yaşandı, gıda ve su için ise daha büyük savaşlar vereceğiz” diye konuşan Verghese, zengin ülkelerin stratejik emtia fazlası oluşturduğunu, bunun da talebi abartılı hale getirdiğini ve fiyatların yükselmesine yol açtığını kaydetti.