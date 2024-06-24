Türkiye'nin en kapsamlı gıda endüstrisi buluşması

Bu yıl 4 gün boyunca düzenlenecek olan F İstanbul, 5 eş zamanlı alt fuar ile sektör liderlerini bir araya getirecek. Fuara yerli ve yabancı satış noktasına sahip zincir marketlerin satın alma yetkilileri de katılacak ve katılımcılar potansiyel yeni müşterilere ulaşma fırsatı bulacak. Geçtiğimiz yıl yüzde 76 büyümeyle gerçekleşen fuar, 2024'te artan talepleri karşılamak için 700’den fazla stantta 1000’in üzerinde markanın katılımı ile gerçekleşecek…

Türkiye'nin en yenilikçi ve en hızlı büyüyen fuarı olan F İstanbul’un hazırlıkları devam ediyor. Federal Fuar ve Kongre Yönetimi ile So Fuar grubu organizasyonunda gerçekleşecek fuar, sektörün ihtiyaçlarına yönelik şekillenen ve ülkemizin ihracatını artıracak alternatif ihracatçıları ve ürünleri dünya pazarlarına ulaştıran bir platform olarak öne çıkıyor. 93’ten fazla ülkeden 5 binden fazla global alıcı beklenen fuar; 50 bin m2’lik alanda gıda sanayisinde faaliyet gösteren 1000’den fazla markaya “müşteri eşleştirme programları” ile yeni ticari bağlantılar kurma fırsatı sunacak.

Gıda sanayisinin çeşitliliği 5 holde sergilenecek

Türkiye'de organize edilen; işlenmiş gıda, içecek, şekerleme, gıda katkı maddeleri, gıda işleme ve ambalaj endüstrisi dahil gıda sanayisinin tüm paydaşlarının katılımı ile gerçekleşecek geniş kapsamlı fuar olan F İstanbul’da firmalar, üretim konularına göre farklı salonlarda katılım ile ürünlerini sergileyecek. Fuar, eş zamanlı olarak gerçekleşen 5 farklı bölüme ev sahipliği yapacak; Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı (Hol 2-4a), Kuru & Sert Kabuklu Meyveler ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı (Hol 2), Bisküvi, Çikolata ve Şekerli Ürünler Fuarı (Hol 8), Gıda ve İçecek Üretim Teknolojileri, Ambalaj ve Katkı Maddeleri Fuarı (Hol 6-7), Market ve Mağaza Ekipmanları Fuarı (Hol 4b).

Küresel arenada Türk gıda endüstrisinin gücü

F İstanbul; Türkiye'nin yanı sıra Çin, Hindistan, İran, Mısır, Türkmenistan, Özbekistan gibi 20'den fazla ülkeden direk katılımcı olan firmaların yetkilileri ile birebir görüşme ve yeni tedarikçiler ile buluşma imkânı da sunacak. Bu kapsamda, sektör liderlerini profesyonel alıcılarla buluşturarak uluslararası işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

“F İstanbul, uluslararası iş birliklerine platform sağlayacak”

Federal Fuar ve Kongre Yönetimi - So Fuar Grubu Kurucusu Özgür Sofuoğlu, fuarın birçok firmanın mevcut yıl ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağladığını vurgulayarak, “sürekli yeni müşteriler” mottosuyla organize edilen F İstanbul, Türkiye'nin en kapsamlı gıda endüstrisi fuarı olarak sektöre birçok fırsat sunuyor. Özellikle yerli ve yabancı satış noktalarına sahip zincir marketlerin satın alma yetkililerinin de katılacağı fuar, katılımcılarımıza potansiyel yeni müşterilerle buluşma imkanı sağlayacak. Fuara katılacak olan 1000'in üzerindeki markayla birlikte üretim konularına göre farklı salonlarda ürünlerini sergileyerek sektöre yenilikler

getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, fuarımız eş zamanlı olarak gerçekleşen 5 farklı bölümde sektör liderlerini bir araya getirerek uluslararası işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu sayede, sektörümüzü daha da ileri taşıyacak ve ihracat potansiyelimizi artıracak çalışmalar gerçekleştireceğiz. ” diye konuştu.

F İstanbul 2024, 19 ülkenin resmi katılım yaptığı bir fuar olup, birçok ülkenin destek programında yer alıyor. T.C. Ticaret Bakanlığı, Türk katılımcılarına ise yüzde 50'ye varan devlet desteği sunuyor. F İstanbul Gıda İhracat Fuarı, Türkiye'nin gıda endüstrisini ileri taşıyacak, yenilikleri teşvik edecek ve ihracat potansiyelini artıracak önemli bir etkinlik olarak öne çıkarken, Türk gıda sektörünün uluslararası alanda daha da güçlenmesine de katkı sağlayacak.