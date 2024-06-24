PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu çalışanlarla bayramlaştı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Kurban Bayramı dolayısıyla Konya Şeker Merkez Kampüsünde geleneksel bayramlaşma programında çalışanlarla bir araya geldi. Yönetim kurulunun tam kadro katıldığı Bayramlaşma programına yoğun katılım gösteren Konya Şeker çalışanları, bayramın getirdiği sevinci ve birlik duygusunu Başkan Erkoyuncu ile de paylaşma fırsatı buldu.

“Yardımlaşma ruhunu canlı tutuyoruz”

Çalışanların Kurban Bayram’ını kutlayan Başkan Erkoyuncu, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “Kurban Bayramı, bizlere İslam'ın en temel değerlerinden biri olan paylaşmayı ve dayanışmayı hatırlatır. Milletçe birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği bu bayram günlerinde kurbanlarımızı kesip ihtiyaç sahipleriyle paylaştıkça, dinimizin bize öğrettiği kardeşlik ve yardımlaşma ruhunu da canlı tutuyoruz. Bu birlik ve beraberlik anlayışını ayrıca Konya Şeker Torku ailesi olarak devam ettirmiş olmanızdan dolayı her bir çalışanımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Allah kesilen kurbanlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin” ifadelerine yer verdi. Başkan Erkoyuncu sözlerinin devamında; “Kurban Bayramı vesilesiyle, ülkemizin ve tüm İslam âleminin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin daim olmasını diliyor, tüm çalışanlarımızın bayramını tebrik ediyorum” dedi.