GASMEK kadınlara meslek edindiriyor

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Hayat boyu öğrenme şiarıyla 2015 yılında kurulan ve kısa sürede yakaladığı başarılarla şehrin göz bebeği olan GASMEK, 36 kurs merkeziyle yüzbinlere ulaştı. Sanat ve mesleki eğitim kursları ile liselere ve üniversiteye hazırlık kursları olmak üzere 2 ana bölümde GASMEK’de yapılan onlarca kurs, hem meslek sahibi yapıyor hem de sınavlara hazırlanan öğrencilere destek veriyor.

Kurslardan yararlanan Gazi şehirli kadınlar ilgi alanlarına göre uzmanlar tarafından kurslar alırken kariyerlerine ilk adımlarını atıyorlar, akademik eğitimlerinde de gelişimlerine olumlu katkı alıyorlar. GASMEK’e gelen yüzlerce kadın, meslek sahibi olurken, ilk iş yerlerini açıyor, öğretici olarak çalışabiliyor.

9 yılda yaklaşık 330 bin kadın GASMEK’ten yararlandı

GASMEK 9 yılda hem mesleki kursları hem de etüt programlarında 484 bin 286 kişiye ulaştı. Kurslardan yararlanan kadın sayısı ise 2015 yılından bugüne kadar 329 bin 456 oldu. Kadınlar hayatlarında yeni bir sayfayı GASMEK ile açtı.

“GASMEK ile hayatıma yeni bir sayfa açtım”

GASMEK’lerde aldığı eğitimlerle dekoratif el sanatlarında kendi iş yerini açan Esra Kılıçparlar, iyi bir ortamda eğitim aldığını aktararak şunları söyledi:

“Ben GASMEK ile internet üzerinden sosyal medya ağlarından tanıştım. Dekoratif ahşap boyama kursuna geldim. Ben dekoratif ahşap boyama kurslarına başladım burada. Burada öğrendiğim el sanatları kapsamında bütün dallara eğitim saatlerimi tamamlayarak usta öğreticilik belgemi aldım. Bir işletme açtım. İşletmemde GASMEK’te öğrendiklerimin çok faydası oldu. GASMEK ile hayatıma yeni bir sayfa açtım. Kendimce kendi çabamla açtığım işletmede her geçen gün yeniliklerle yeni şeyler öğreniyorum bağım kopmadı devam ediyor. Aynı zamanda işletmemizde ve başka kurumlarımızda workshoplar yapıyorum. Büyükşehir Belediyemize ve Fatma Başkanımıza bu konuda bize destek oldukları, bu imkanları sağladıkları için çok teşekkür ederim.”

“GASMEK’i herkese tavsiye ederim öğrenmenin yaşı yoktur diyorum”

GASMEK’te aldığı pastacılık derslerle usta öğretici olan ve şu anda pastacılık eğitimi veren Eda Günöz ise aldığı eğitimle kendini geliştirdiğini aktararak şunları söyledi:

“GASMEK’i başta sosyal faaliyet olarak düşünmüştüm. Birkaç branşa gittim. Pastacılık alanına ayrı bir ilgi duyduğum için bu alanda eğitim alarak kendimi daha çok geliştirdim. GASMEK’te aldığım eğitimler sayesinde kalfalık, ustalık ve daha sonrasında usta öğreticilik belgelerini aldım. Şu anda pastacılık alanında usta öğretici olarak eğitim vermekteyim. İnsanlara bir şeyler öğretmekten çok mutlu oluyor işimi severek yapıyorum. Çok değerli Fatma Şahin başkanımıza bize bu imkanları sağladığı için teşekkür ederim. Gaziantep’te her semtte, 7’den 70’e hayat boyu öğrenme adı altında GASMEK’lerde birçok branşlarda ücretsiz eğitimler verilmekte. Herkese tavsiye ederim öğrenmenin yaşı yoktur diyorum.”

“Bu kurslar eğitimime çok katkıda bulundu”

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı mezunu olan ve Arapça öğreticiliği yapan Hatice Dedecan ise akademik hayatında GASMEK’in önemli bir yeri olduğunu söyleyerek, “GASMEK ile akademik eğitimim sırasında ilahiyat ön lisans başlangıcında arkadaşım vesilesiyle geldim. Aile ortamı var burada. Bu kurslar eğitimime çok katkıda bulundu. Lisans eğitimimde de hep öndeydim eğitimlerim sayesinde sınıf birincisiydim hep. Arkadaşlarıma tavsiye ederim belediyemizin bu hizmetini. Güvenle buraya gelebilirler aile ortamı var burada. Psikolojik terapi ve kişisel gelişim oluyor. Ölünceye kadar durma yok diyorum. Hizmetlerinden dolayı Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.