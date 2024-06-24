BAKIRCI Group, Automechanika İstanbul’a damga vurdu

EKONOMİ / KOCAELİ

Başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, KKTC, Irak, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve ABD’de otomotiv tesisleri yapan BAKIRCI; binek, hafif ticari, ağır ticari, otobüs ve treyler olmak üzere her ürün grubuna özel ekipmanları ile Automechanika İstanbul’da dikkatleri üzerine çekti.

40’tan fazla distribütörlüklerinin bulunduğunu vurgulayan Bakırcı Group CEO’su Mehmet Karakoç, “Automechanika İstanbul Fuarı boyunca “Innovation 4 Mobility by BAKIRCI” alanında; ADAS & Diagnostik, Batarya Test & Onarım, Bakım & Onarım, Güvenlik & TSE K 646, Şarj İstasyonları Aks Ölçüm & Lastik Şasi Onarım, Kaporta & Boya, Kaynak & Birleştirme Teknolojisi, Bakırcı Technical Institute, Ekspertiz & Muayene olmak üzere toplam 11 bölümden oluşan yeni nesil teknolojileri tüm ziyaretçilere uygulamalı olarak gösterdik” dedi.

BAKIRCI Otomotiv’in inovasyon çalışmalarına dikkat çeken Bakırcı Group CEO’su Mehmet Karakoç, “Bakırcı Otomotiv’de her zaman söylemiş olduğumuz önemli bir slogan var “Üretici Standardında Onarım”. Aracı üretenler, teknolojik gelişimleri aktarıp bu teknolojik gelişimlere göre onarılmasını tavsiye ediyorlar. Biz de bunun savunucusu olarak standımızda bu durumu anlattık” diye konuştu.

BAKIRCI Group’tan Automechanika Academy’de 3 farklı panel

BAKIRCI Group; bölgesel ve ulusal otomotiv üreticilerinin AR-GE, tasarım ve üretim ekiplerinin sektördeki son gelişmeler ve teknolojiler hakkında güncel bilgiler edinmelerini sağlayan Automechanika Academy’de çeşitli panellerle ziyaretçileri ve katılımcıları bilgilendirdi. Fuar boyunca otomotiv satış sonrası hizmetleri ile öne çıkan BAKIRCI Group; “Yeni Sürdürülebilir Araç Teknolojilerine Mevcut Eko Sistemin Adaptasyonu” “Sürdürülebilir Mobilite ve Teknoloji Paneli” ve “E-mobilite Sektöründe Nitelikli İnsan Kaynağı” panelleri ile mobilite ve elektrikli araçlar hakkında gelişmeleri aktardı.

“Türkiye’deki ilk otomotiv eğitim merkezini kurduk”

Sektörde nitelikli eleman yetiştirme konusuna değinen Bakırcı Group Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Bakırcı, “37. yılımızı kutlayacağız. 37 yıldan beri Türkiye’deki otomotiv sektöründe bizim için en önemli konulardan biri eğitimdir. Otomobilleri hepimiz çok seviyoruz. Bu yüzden BAKIRCI olarak Türkiye’deki ilk otomotiv eğitim merkezini kurduk. Araçların bakımı ve onarımı, işin eğitimini almış profesyonel kişiler tarafından, doğru şekilde yapılmalı. Otomotivdeki dinamiklere, sürekli değişen teknolojilere cevap vermek için Türkiye’deki birçok OEM ile iş birliği yapıyoruz. Araçlarda gündeme gelen gelişmelerin teknisyenlere aktarılması için ciddi çalışmalarımız var” ifadelerini kullandı.

Fuar katılımından ve stant ziyaretinden oldukça memnun olan Kuzey Karakoç, her geçen gün ziyaretçi ve kullanıcı kitlesinin bilinçlendiğinden ve yeni teknolojilere daha fazla adapte olduğunun vurgusunu da yaptı.

BAKIRCI Group: Mobilite Çözüm Partneri

Mobilite Çözüm Partneri yaklaşımı ile hareket eden BAKIRCI Group; Türkiye’deki otomobil plazalarının, mimari olarak bina tasarımı, servis bölümünün bakım onarım ekipmanlarının tedariki, bu ekipmanların satış sonrası hizmetleri, teknik personelin eğitimleri, mesleki yeterlilik belgelendirmeleri, servisin verimliği için iş geliştirme projeleri, sarf malzeme tedariki, servisin yedek parça danışmanlığı, özel servis yazılımı, otopark sistemleri, elektrikli araçlara dair şarj istasyonu tedariki ve güneş enerji sistemleri konularında çözüm üretiyor.