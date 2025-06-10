BTSO, 136’ncı yaşını kutluyor

EKONOMİ (BURSA) - Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları öncülüğünde 6 Haziran 1889 tarihinde faaliyetlerine başlayan BTSO, bugün 57 bini aşkın üyesiyle ülkenin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alıyor. Bursa’da iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO’nun 136. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İsmail Kuş ve Cüneyt Şener, BTSO Yönetim Kurulu, Meclis Divanı, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımıyla program düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından BTSO’nun kurucusu Osman Fevzi Efendi’nin Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında dua okundu.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO’nun üç ayrı yüzyılda varlığını sürdürebilmiş ve bugünlere ulaşan sayılı kurumlardan birisi olduğunu söyledi. Ticaretin ve üretimin rehberliğini üstlenen BTSO’nun kentin ekonomik hafızasını inşa etmiş, sanayileşmenin, ihracatın ve mesleki örgütlenmenin temellerini atarak güçlü bir kalkınma iradesinin temsilcisi olduğunu belirten Ali Uğur, “Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte ekonomik bağımsızlık mücadelesinin en güçlü paydaşlarından biri haline gelen bu köklü çınar, ülkemizde organize sanayi bölgelerinin ilk örneğinin hayata geçirilmesini sağlamış; hazırladığı altyapıyla kentimizin üretim, istihdam ve ihracat yolculuğunda birbirinden değerli başarı hikayelerinin yazılmasına öncülük etmiştir” dedi.