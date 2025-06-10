Çınarcık suyu Eylül ayında Bursa’da

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çınarcık Barajı’ndan kente içme suyunu taşıyacak olan Kayapa’daki isale hattı ve arıtma tesisi çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Yaptığımız görüşmeler sonucunda projenin bitiş sürecini 9 ay öne çektik. Ekiplerimiz çalışmanın tamamlanması için gece gündüz çalışıyor. İsale hattının yanında arıtma tesisini de yakın süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Tüm ara bağlantıları hızlı bir şekilde sağlayarak Eylül ayı başında Bursalılara Çınarcık Barajı’ndan gelen suyu vermiş olacağız. Barajlarımızdaki su ile birlikte Bursalılar su sorunu yaşamayacak. Bursa’nın su sorunu yaşamaması için önemli tedbirler alıyoruz ve kararları uyguluyoruz. Bursa, önümüzdeki süreçte su sorunu yaşamayan kentlerin başında gelecek” dedi.