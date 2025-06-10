AGV Başkanı Kavak: “757 milyon Euro’nun tamamı Çukurova’ya harcansın”

ADANA/EKONOMİ

Adana Güçbirliği Vakfı (AGV) Başkanı Burhan Kavak, Türkiye’nin sulama altyapısının modernize edilmesi için geçtiğimiz hafta Dünya Bankası tarafından sağlanan 757.1 milyon Euro’luk finansmanın Çukurova’ya harcanmasını önerdi. Bunun çok değerli bir kaynak olduğunu belirten Kavak, “DSİ tarafından kullanılacak finansmanın tamamının Çukurova’nın tarımsal altyapısına harcanmasını bekliyoruz. Buna sadece Adana’nın değil, bölgenin ve Türkiye’nin ihtiyacı var” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in duyurduğu Dünya Bankası finansman kaynağı hakkında açıklama yapan AGV Başkanı Kavak, iklim krizi ve dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalardan dolayı gıdaya erişimin zorlaştığı bir dönemde tarımsal üretimin artırılmasının hayati olduğunu vurguladı. Kavak, “Dünyanın en bereketli topraklarına sahip Çukurova’yı tamamen suyla buluşturduğumuzda, suyu doğru kullandığımızda tarımsal üretimi artırmış olacağız. Gıda enflasyonu yaşayan Türkiye’nin de açlığın hüküm sürdüğü ülkelerin yani dünyanın daha fazla üretime ihtiyacı var. Ayrılan finansman kaynağını çok önemli buluyoruz” diye konuştu.

Çukurova’da 331 bin hektar alan su bekliyor

AGV olarak bölge için elzem projeler arasında tarımsal sulamayı en üste koyduklarını ifade eden Kavak, “Çukurova’da 31 bin hektarı planlamada, 185 bin hektarı proje ve 115 bin hektarı inşaat aşamasındaki sulama projeleri kaynak bekliyor. Toplam 331 bin hektarlık Çukurova toprağını daha sulu tarıma geçirecek Türkiye, kendine yettiği gibi tarımsal ürün ve gıda ihracatına da ciddi hamle yaptırabilir. Ayrılan kaynak kadar Hazinemizden de bir kaynağın Çukurova’nın sulama projelerine aktarılması, bu alanda çalışmaları hızlandırdığı gibi birçok tarımsal üründe Türkiye’nin dışa bağımlılığını sonar erdirir” ifadesini kullandı.

Çukurova’nın tarımsal sulama altyapısı, modernizasyon ve kapalı basınçlı sulama sisteminin hayata geçirilmesinin hızlandırılmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirten Kavak, şöyle devam etti:

“Bereketli topraklara sahip Çukurova’nın her bir avuç toprağını suyla buluşturmak, değerlendirmek, her geçen gün daha da kıymetlenen su kaynaklarına sahip çıkmak sadece Adana’nın değil, Türkiye’nin önceliği olmalı. Bu kapsamda hazırladığımız çalışmayı önümüzdeki günlerde Ankara’da yetkililerle paylaşacağız. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye milletvekillerimize, TBMM Tarım Komisyonu Başkan ve Üyelerine, Tarım ve Orman Bakanımıza talebimizi aktaracağız. Çukurova’nın sulama projelerine aktarılacak kaynak tarımsal üretimi artırırken bu bölgenin işsizine iş olacak. AGV olarak bu projeleri takip edecek, hızla hayata geçirilmesi için lobi çalışması yapmaya devam edeceğiz.”