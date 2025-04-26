Epstein davasının kilit ismi hayatını kaybetti

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasındaki ana davacı Virginia Giuffre, 41 yaşında yaşamını yitirdi.

Giuffre'nin basın danışmanı Dini von Mueffling onun Batı Avustralya'daki çiftliğinde intihar ederek öldüğünü doğruladı.

Virginia Giuffre'yi "sevgi dolu, bilge ve komik" olarak tanımlayan Mueffling, "Kendisini temsil etmek hayatımın ayrıcalığıydı." dedi.

Giuffre'nin ailesinin konuya ilişkin açıklamasında, "Hayatında karşılaştığı tüm zorluklara rağmen, parlak bir şekilde parladı. Onu çok özleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Virginia Giuffre'nin avukatlarından Sigrid McCawley yaptığı açıklamada "Onun cesareti beni daha fazla mücadele etmeye itti ve gücü hayranlık uyandırıcıydı. Dünya bugün inanılmaz bir insanı kaybetti. Huzur içinde yat, benim tatlı meleğim." diye konuştu.

Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.