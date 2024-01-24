NYT: Erdoğan, İsveç'e karşılık 20 milyar dolarlık F-16 paketine onay istedi

TBMM'de, İsveç’in NATO'ya katılmasına izin verilmesi yönünde çıkan karar ulusulararası basında geniş yer buldu.

ABD'nin önemli gazetelerinden New York Times, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye'nin onayını analiz ettiği yazısında, bu kararla Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini gölgeleyen diplomatik sorunların hafiflediğini aktardı.

Haberde, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Camille Grand'ın görüşlerine de yer veren gazete, İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, üyelik konusunda çeşitli tavizler isteyebileceğini aktardı.

Biden'ın kabul ettiği ileri sürüldü

Haberde yer alan önemli bir iddia ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesi karşılığında ABD'nin, 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı paketine onay verilmesini istediği oldu. Gazetenin iddiasına göre, Biden yönetimi bu anlaşmaya destek vereceğini söyledi. Ancak Kongre, Biden'ın desteğine karşı çıktı.

NYT ayrıca, Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliği onayını Türkiye'nin insansız hava araçlarında kullandığı optik ekipmanlara ihracat kısıtlamaları getiren bir diğer NATO üyesi Kanada'ya baskı yapmak için kullandığını da yazdı.