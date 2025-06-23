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Ukrayna: Rusya, 159 İHA ve Kuzey Kore'ye ait füzeler dahil 16 füze ile saldırdı

Rusya, Ukrayna'nın Kiev kentine 159 İHA ile saldırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırılarda Kuzey Kore'ye ait balistik füzelerin de kullanıldığını duyurdu. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko saldırıda 19 kişinin yaralandığını söyledi.

Haber Merkezi
AA
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Ukrayna: Rusya, 159 İHA ve Kuzey Kore'ye ait füzeler dahil 16 füze ile saldırdı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun, ülkesine 159 adet insansız hava aracı (İHA) ve Kuzey Kore balistik füzesi dahil 16 füzeyle saldırı düzenlediğini açıkladı.

Zelenski, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusların, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ülkenin farklı bölgelerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıda, 159 adet İHA ve 16 adet füzenin kullanıldığını aktaran Zelenskiy, "Ön verilere göre, Kuzey Kore'nin balistikleri de kullanıldı" bilgisini paylaştı.

Çoğu füze ve İHA'nın havada imha edildiğini kaydeden Zelenski, Kiev'e yapılan saldırıda 5 apartmanın hasar gördüğünü vurguladı.

Zelenski, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu Kiev'de 6 kişinin öldüğünü, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

19 kişi yaralandı

Rusya'nın, ABD'nin İran nükleer programına düzenlediği saldırıya tepki verdiğini ve Ukrayna'ya, İran'ın ürettiği "Şahed" tipi İHA'larla saldırdığını belirten Zelenski, şunları kaydetti:

"Moskova bugün, Rus ordusunun, Rus-İran (ortak yapımı) Şahed ve füzelerle Kiev'in, diğer şehir ve yerleşim yerlerinin sivil altyapılarına yönelik tamamen alaycı bir saldırı düzenlenmesinin ardından sessizliğini koruyor."

Bugün İngiltere'de temaslarda bulunacağını aktaran Zelenski, burada gerçekleştireceği görüşmelerde, Rusya'ya yönelik baskının artırılması gibi konuları ele alacağını dile getirdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkente yönelik düzenlediği saldırıda 19 kişinin yaralandığını aktardı.

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