Ermenistan'dan AB'ye 'vize' talebi: 'Zamanı geldi'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, AB-Ermenistan Ortaklık Konseyi'nin 5'inci toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Borrell, Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Statüsü'nü onaylayarak UCM'ye resmen üye olması dahil ülkede yapılan reformlardan memnuniyet duyduğunu belirterek, savunma, ekonomi, dış politika ve güvenlik alanlarında işbirliğinin artacağı mesajını verdi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış sürecinin yakından takip edildiğini aktaran Borrell, AB'nin "egemenliğin tanınması, sınırların dokunulmazlığı ve toprak bütünlüğü ilkelerine dayalı sürdürülebilir ve kalıcı barışı destekleme" konusunda kararlılığını bildirdi.

Borrell, Ermenistan'dan açılan ateş sonucu Azerbaycan askerinin yaralandığı olaya ilişkin "Dün, Ermenilerin Azerbaycan askerlerini vurması çok üzücüydü ancak Azerbaycan'ın bugünkü tepkisi orantısız görünüyor. Ermenistan Savunma Bakanı'nın bu olayın tamamen soruşturulacağına dair yaptığı açıklamayı görmezden geliyorlar. Tüm bu yaşananlar, AB'nin uzun süredir savunduğu iki gücün birbirinden uzaklaştırılmasına duyulan acil ihtiyacı bir kez daha ortaya koydu"ifadelerini kullandı.

Ermenistan'dan AB'ye 'mayın' çağrısı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, ülkesinin AB ile siyaset, güvenlik ve ekonomi alanlarında ilişkilerinin gelişmeye devam edeceğini dile getirerek, "Ermenistan'ın, vatandaşlarının arzularını gerçekleştirmek ve daha müreffeh bir Güney Kafkasya için iddialı bir gündem temelinde AB ile ortaklığını daha da geliştirmeye istekli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Ülkesinin AB'nin talep ettiği tüm koşulları yerine getirdiğini savunan Mirzoyan, "AB ile vize serbestisi görüşmelerinin başlatılmasının zamanının geldiği yönündeki nihai inancı vurgulamak istiyorum. Bu, halklarımızı yakınlaştırmak ve onlara işbirliğimizin somut sonuçlarını sunmak için yapılması gereken bir seçimdir" değerlendirmesinde bulundu.

Mirzoyan, AB arabuluculuğundaki Azerbaycan ile barış sürecine ülkesinin bağlılığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Ermenistan ve Azerbaycan'ın Almatı Bildirgesi temelinde birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıdıklarını bir kez daha teyit etmeleri ve Sovyetler Birliği'nin bu konuda yetkili kurumları tarafından hazırlanan en son haritaların iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi için temel teşkil etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu, Ermenistan ve Azerbaycan arasında sınır çizme sürecinde 'yeni bir sınır yaratılmaması gerektiği' ancak Almatı Bildirgesi'nin ardından daha sonra taraflarca da yeniden teyit edilen sınırların araziye yansıması gerektiği anlamına gelmektedir"

Ülkesinin Azerbaycan'a ilettiği mayınlı arazi haritalarına değinen Mirzoyan, AB'den de bu haritaların doğruluğunu teyit etmesini istediğini dile getirdi.